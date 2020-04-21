أسواق المال السعودية والخليجية تتراجع غداة انهيار تاريخي لأسعار الخام الأمريكي

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سعر برميل النفط تسليم أيار/مايو المدرج في سوق نيويورك انهار إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ

افتتحت أسواق المال السعودية والخليجية على تراجع الثلاثاء غداة انهيار تاريخي لأسعار الخام الأمريكي دفع بها إلى ما دون الصفر مع تراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا. وتعتمد دول الخليج على النفط بشدة كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، فيما توقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3,3 في المئة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

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تأثرت سوق المال السعودية والأسواق الأخرى في دول الخليج الغنية بالنفط بانهيار أسعار الخام الأمريكي حيث افتتحت على تراجع الثلاثاء مع تراجع الطلب الدولي على الذهب الأسود بسبب فيروس كورونا.

وبدأت سوق "تداول" السعودية تعاملاتها على انخفاض بنسبة 2,1 بالمئة، قبل أن تحقّق بعض المكاسب إنما من دون أن تخرج من دائرة الخسارة، فيما انخفضت قيمة سهم أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، بأكثر من 1,8 بالمئة.

وتراجعت مؤشّرات الأسواق في دبي وأبوظبي وقطر والكويت بين 1 و2,5 بالمئة.

المتعاملون دفعوا من جيوبهم للتخلص من السلعة

وانهارت أسعار النفط الإثنين قبل أن تتنفس الصعداء الثلاثاء، لدرجة أنّ سعر بعض براميل الخام الأمريكي انخفض إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة.

ونظراً إلى أن مهلة عقود أيار/مايو تنقضي الثلاثاء، تعيّن على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن، في ظل امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبّب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية انتهت باتفاق على خفض الانتاج الاسبوع الماضي.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للايرادات العامة.

انكماش متوقع لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكان صندوق النقد الدولي توقّع الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3,3 في المئة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام.

وتتجه السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى انكماش بنسبة 2,3 في المئة.

ويأتي هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الذي دمّر الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وأدّت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأمريكية وهو ما أثر سلباً على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وكانت أوبك أعلنت الأسبوع الماضي التوصّل لاتفاق بين المنظمة وشركائها لخفض الإنتاج بنحو عشرة مليارات برميل يومياً اعتباراً من أيار/مايو، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وقال جون كيلداف من مركز "أغين كابيتال" إنّ "الطلب على البنزين ووقود الديزل معدوم"، مضيفاً "لقد تبخّر الطلب".

لكنّ سميث اعتبر الإثنين أنّ تراجع الأسعار إلى ما دون الصفر هو ردّ فعل على قلّة إمكانات التخزين قبل انقضاء مهلة عقود أيار/مايو الثلاثاء، مؤكّداً أنّه بمجرد انقضاء تلك المهلة ستعود الأسعار إلى فوق مستوى الصفر.

فرانس24/ أ ف ب

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