الاتحاد الصيني لكرة القدم يقترح تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30%

مراسل ا ف ب

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شنغهاي (أ ف ب)

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الاندية تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30%، لتخفيض النفقات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

واشارت صحيفة الشعب اليومية الى ان الاتحاد الصيني ينتظر رد اندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وكان متوقعا ان ينطلق الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير، بيد ان تفشي الوباء في وسط الصين في كانون الاول/ديسمبر الماضي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل تفشي "كوفيد-19" عالميا.

قالت الصحيفة التي تديرها الحكومة "بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره الى الاتحاد الدولي +فيفا+ وباقي الاطراف المعنية"، مضيفة "من المفهوم ان هدف الاتحاد الصيني (تقليص الرواتب).. لا يتضمن اللاعبين الشبان والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة".

وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الاخيرة لاعبين ومدربين اجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي اوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتبا في العالم بتقاضيه أجرا سنويا يقدر بـ27 مليون دولار اميركي.

واصبح تحفيض الرواتب حديث الساعة في عالم الرياضة، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الاندية جراء "كوفيد-19" والذي ادى الى تعليق اكثرية المنافسات الرياضية.

ولم يعلن بعد عن موعد محدد لاطلاق الدوري الصيني، لكن بعض التقارير تشير الى نهاية حزيران/يونيو او مطلع تموز/يوليو.

© 2020 AFP