الرئيس الأفغاني غير مصاب بفيروس كورونا بعد تسجيل عدوى في القصر

وكيل كوسر ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول في الأول من آذار/مارس 2020

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

أكدت الفحوص التي أجريت للرئيس الأفغاني أشرف غني عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما صرح مسؤول الثلاثاء، وذلك بعد أيام على تسرب أنباء عن عدوى بين افراد فريقه.

وقال المتحدث باسم غني صديق صديقي على تويتر "الرئيس بصحة جيدة ويقود الجهود الحكومية على كل الأصعدة. تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة وصحة بيئة العمل حوله".

وخضع غني وزوجته لفحوص و"جاءت نتيجتهما سلبية"، وفق المتحدث.

وأصيب نحو 20 من موظفي القصر الرئاسي في كابول و12 آخرون في مكتب مجاور بالفيروس، حسبما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس السبت.

وأظهرت صور رسمية حديثة غني البالغ 70 عاما واضعا كمامة وقفازين. ويعقد غالبية الأحيان اجتماعات على الانترنت مع المسؤولين.

لكن غني ظهر الثلاثاء على التلفزيون بصحة جيدة وحض المواطنين على التعامل مع الفيروس بجدية.

وقال "فيروس كورونا المستجد فاجأ الجميع ... لكننا منذ البداية تعاملنا مع هذا الفيروس بجدية وبفضل الله فإن أعداد الوفيات في بلدنا أقل من سواها في بلدان أخرى".

وفي باكستان المجاورة سيخضع رئيس الوزراء عمران خان لفحص كوفيد-19، وفق ما أعلن طبيبه.

وتواجه باكستان وأفغانستان، حيث المصافحة والتجمعات العائلية من قواعد السلوك، صعوبة في إقناع المواطنين بتطبيق التباعد الاجتماعي.

سجلت باكستان حتى الآن 192 وفاة على الأقل بالفيروس فيما سجلت أفغانستان 36 وفاة. لكن كثيرين يعتقدون أن الأعداد المنخفضة سببها إجراء الفحوص على نطاق محدود.

© 2020 AFP