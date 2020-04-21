السماح بمباريات تحضيرية لموسم كرة القدم في كوريا الجنوبية دون جماهير

كازوهيرو نوجي ا ف ب/ارشيف

لاعبون من نادي جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في مواجهة اوراوا الياباني في دوري ابطال اسيا لكرة القدم في 9 نيسان/ابريل 2019 في سايتاما

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سيول (أ ف ب)

تعود عجلة كرة القدم الكورية الجنوبية للدوران بدءا من الثلاثاء بمباريات تحضيرية دون جماهير، لموسم تأخر انطلاقه مدة شهرين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دولة تأثرا بالفيروس بعد بداية تفشيه في الصين. لكن سيول نجحت في فرملة انتشار فيروس "كوفيد-19" من خلال استراتيجية تتبّع واختبارات كبيرة لسكانها.

وأدى تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى حالة من الضياع في الروزنامة الرياضية على غرار دول أخرى، حيث تم الغاء وتعليق عدة منافسات وبطولات.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية نهاية الاسبوع الماضي انها ستسمح بعودة المباريات في هواء طلق لكن دون جماهير.

ومساء الاثنين أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للاندية بدءا من الثلاثاء بخوض المباريات التحضيرية للموسم.

واوضح متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة فرانس برس ان برنامج الدوري المفصّل تتم مناقشته بين الاندية.

ولن يتم السماح لاي مشجع بالحضور الى الملعب، فيما سيكون تواجد الصحافيين محدودا بحسب ما اضاف بيان الاتحاد.

وعلى سبيل الاحتياط، لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم البعض خلال المباريات. كما لن يكون متاحا لهم مصافحة الحكام.

ولم يعلن حتى الان عن بدء الموسم الرسمي والذي كان مبرمجا في شباط/فبراير الماضي، لكن وكالة "يونهاب" اشارت الى الاقتراب من اجماع حول انطلاقه في منتصف ايار/مايو المقبل.

واعلنت كوريا الجنوبية الاثنين عن تسع اصابات جديدة في "كوفيد-19" وهو اليوم الرابع تواليا تحت عتبة العشر اصابات. وفي المجموع، اصيب 10683 شخصا في البلاد توفي منهم 237.

هذا وافتتح موسم البيسبول، الاكثر شعبية في البلاد، الثلاثاء خلف ابواب موصدة.

© 2020 AFP