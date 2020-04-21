بايرن ميونيخ يمدد عقد ظهيره ديفيس حتى 2025

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مدد ديفيس عقده مع بايرن ميونيخ سنتين اضافيتين حتى 2025

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الالماني لكرة القدم، تمديد عقد ظهيره الايسر الكندي الشاب الفونسو ديفيس حتى عام 2025.

وبعد انضمامه من فانكوفر وايتكابس في 2018، اصبح ديفيس (19 عاما) عنصرا اساسيا في تشكيلة الفريق البافاري، متصدر الدوري المحلي قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ديفيس للموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد جدا. بايرن أحد أفضل الاندية في العالم. وبالنسبة لي فقد تحقق حلمي باللعب هنا. شعرت بالسعادة منذ اليوم الاول".

وفي 31 مباراة خاضها مع بايرن هذا الموسم، سجل ديفيس هدفا ولعب 8 تمريرات حاسمة.

وأضاف اللاعب المميز الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2023 "اريد الفوز قدر الامكان مع النادي، ذهنية تحقيق الفوز دوما متجذرة في الحمض النووي لبايرن".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه "تطوَّر الفونسو بشكل جيد مع بايرن واستحق تمديد عقده بمستوياته الرائعة. يسعد جماهيرنا ليس فقط بادائه في ارض الملعب بل خارجه ايضا".

وكان بايرن مدد عقد مهاجمه توماس مولر حتى 2023.

وتفوق بايرن على مضيفه تشلسي الانكليزي 3-صفر في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا قبل تعليقها بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وبعد هرب عائلته من حرب أهلية في ليبيريا، وُلد ديفيس في مخيّم لاجئين في غانا عام 2000.

بعمر الخامسة انتقلت عائلته الى كندا، ثم انضم الى نادي فانكوفر وايتكابس بعمر الرابعة عشرة، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين في العام التالي.

انفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار اميركي لضمّه فحمل صفوفه مطلع 2019. اصبح اصغر لاعب يحمل الوان منتخب كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل لها 5 اهداف في 17 مباراة دولية.

© 2020 AFP