بطولة انكلترا: لاعبو شيفيلد يوافقون على تأجيل تقاضي جزء من رواتبهم

وافق لاعبو نادي شيفيلد ونزداي الانكليزي الى تأجيل تقاضي رواتبهم حتى نهاية عام 2020.

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لندن (أ ف ب)

وافق لاعبو نادي شيفيلد يونايتد الانكليزي لكرة القدم على تأجيل تقاضي جزء من رواتبهم حتى نهاية عام 2020، لمساعدة النادي في مواجهة التداعيات المالية التي تسبب بها تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما وافق المدرب كريس وايلدر وأعضاء الجهاز الفني والمدير التنفيذي ستفين بيتيس على إرجاء تقاضي جزء من أجورهم لمدة ستة أشهر.

وسبق أن توصل ناديا ساوثمبتون ووست هام الى اتفاق مماثل مع لاعبيهم فيما بات أرسنال أول ناد في الدوري الممتاز يتوصل الى اتفاق مع لاعبيه بشأن الحسم من أجورهم حيث سيتم تخفيض 12,5 في المئة من راتبهم السنوي.

وقال بيتيس في بيان للنادي "انها فترة صعبة للجميع، ولكن يجب الاعتناء بنادينا وأنا سعيد أن اللاعبين حذوا حذو كريس والجهاز الفني وساهموا (في مساعدة النادي)، يؤكد ذلك انهم يهتمون بشيفيلد يونايتد".

وتابع "يجب الاشادة باللاعبين ليس فقط لما فعلوه ولكن أيضا لدورهم في مبادرة +بلايرز توغاذر+ (اللاعبون سويا) مع اندية الدوري الممتاز".

وأطلق لاعبو ال "برمير ليغ" بادرة "بلايرز توغاذر" من اجل جمع الاموال لمساعدة الطواقم الطبية المتواجدة في الصفوف الامامية لمكافحة فيروس "كوفيد-19".

ويعتقد مسؤولون في رابطة الدوري الممتاز ان الوباء سيتسبب بخسائر بقيمة مليار جنيه استرليني (1,2 مليار دولار) في حال تعذر انهاء الموسم.

وتوقفت المباريات منذ شهر آذار/مارس الفائت الى اجل غير مسمى في الوقت الذي تنازع فيه بريطانيا للسيطرة على الوباء.

وفي حال تعذّر استكمال الموسم، سيكون شيفيلد من أكثر الأندية المتضررة بعد أن كان قريبا من بلوغ احدى المسابقتين الاوروبيتين (دوري الابطال ويوروبا ليغ) للمرة الاولى في تاريخه.

إذ يحتل الفريق الذي عاد الى دوري الأضواء هذا الموسم، المركز السابع في الترتيب بفارق خمس نقاط عن تشلسي الرابع ونقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس ولديه مباراة مؤجلة. كما وبلغ ربع نهائي مسابقة الكأس حيث من المفترض ان يستضيف ارسنال على ارضه.

© 2020 AFP