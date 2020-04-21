ترامب يعتزم تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوماً

مانديل نغان ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 في 21 نيسان/أبريل 2020.

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين أنّه سيوقّع "على الأرجح" يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً يعلّق بموجبه لمدة 60 يوماً الهجرة إلى الولايات المتّحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق حصراً بالساعين للحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 "سأوقّع أمراً تنتفيذياً لتعليق الهجرة مؤقّتاً إلى الولايات المتّحدة".

وأضاف أنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية في حينه".

وإذ أعلن ترامب أنّه سيوقّع الأمر التنفيذي يوم الأربعاء "على الأرجح"،

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ "وقف الهجرة مؤقتًا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفاً "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".

وكان ترامب أعلن في تغريدة مساء الإثنين عزمه على تعليق الهجرة مؤقّتاً بقصد "حماية وظائف" المواطنين الأميركيين في ظلّ التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقال ترامب في تغريدته إنّه "في ضوء هجوم العدو الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة!" حيث خلّفت تداعيات فيروس كورونا المستجدّ 22 مليون عاطل عن العمل لغاية اليوم.

ووصف الرئيس الأميركي فيروس كورونا المستجدّ بـ"العدو الخفيّ" بعدما حصد الوباء أرواح أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة من أصل أكثر من 766 ألف مصاب.

وكان ترامب فرض في كانون الثاني/يناير حظراً على السفر من الصين إلى الولايات المتّحدة للحدّ من تفشّي الوباء في بلاده، في خطوة لم ينفكّ مذّاك يشيد بها. ولاحقاً فرض الرئيس الأميركي في منتصف آذار/مارس، للغاية عينها، قيوداً على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الولايات المتّحدة.

© 2020 AFP