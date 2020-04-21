ترامب يعلن "تعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة لـ"حماية وظائف" الأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها مساء الإثنين، أنه سيقوم بـ"تعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة لـ"حماية وظائف" الأمريكيين، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء. وعلى غرار الكثير من الدول، تعيش الولايات المتحدة أزمة اقتصادية واجتماعية، خلفت 22 مليون عاطل.

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قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه مساء الإثنين، مبررا الإجراء بـ"حماية وظائف" المواطنين الأمريكيين في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أنه "في ضوء هجوم العدو الخفي، وفي ظل الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة!".

ووصف الرئيس الأمريكي فيروس كورونا المستجدّ بـ"العدو الخفيّ" بعدما حصد الوباء أرواح أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة من أصل أكثر من 766 ألف مصاب.

ولم تقدّم تغريدة ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن ما سينجم عن هذا الإجراء ولا متى وكيف سيتم تنفيذه. وامتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

وعلى غرار الكثير من دول العالم، تسبب فيروس كورونا في أزمة اقتصادية واجتماعية، حيث خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل.

فرانس24/ أ ف ب

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