توليسو يبتعد عن الملاعب اسابيع عدة بعد خضوعه لجراحة في الكاحل

كريم جعفر ا ف ب

لاعب وسط بايرن ميونيخ الفرنسي كورنتان توليسو خلال معسكر تدريب فريقه في الدوحة. 5 كانون الثاني/يناير 2020

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برلين (أ ف ب)

خضع الفرنسي كورنتان توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني لعملية جراحية في كاحله الايسر وسيغيب عن الملاعب لاسابيع عدة كما اعلن النادي البافاري الثلاثاء.

وكشف بايرن ميونيخ على موقعه الرسمي بان توليسو بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده "خضع لعملية جراحية في اربطة الكاحل الايسر تكللت بالنجاح الثلاثاء على يد الطبيب يوهانيس غابيل".

ولن يستطيع توليسو معاودة التمارين الا بعد اربعة اسابيع وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه في حال استئناف الدوري نشاطه في 9 ايار/مايو المقبل كما هو مرجح علما بان قرارا في هذا الشأن من عدمه سيصدر الخميس.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل ان يتوقف النشاط في 13 اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP