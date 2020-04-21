ديوكوفيتش يتوقع استئناف موسم كرة المضرب بدورات اقليمية بسبب قيود السفر

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باريس (أ ف ب)

توقع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولا عالميا الثلاثاء أن يُستأنف موسم كرة المضرب بدورات إقليمية، بسبب القيود المفروضة على السفر حول العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي لن يتيح للاعبين التنقل بسهولة.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم الكروي في شهر آذار/الفائت حتى منتصف تموز/يوليو على أقل تقدير، علما أن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، تأجلت الى أيلول/سبتمبر فيما ألغيت بطولة ويمبلدون الانكليزية.

وقال ديوكوفيتش خلال حديث مباشر مع الايطالي فابيو فونيني عبر انستاغرام "أعتقد أنه سيكون هناك دورات إقليمية أكثر. أعتقد أن ذلك سيحصل قريبا جدا".

وتابع اللاعب المتوج ب17 بطولة كبرى "لا أعرف ما سيحصل بما خص الحجر الصحي. اسبانيا، إيطاليا وكل البلدان حول العالم ستكون لديها نماذج مختلفة (للخروج منه) ... سيكون من الصعب استئناف الجولة حول العالم لأن جولتنا أسبوعية في مختلف البلدان".

وأردف "نولي" "لذا أعتقد أنه سيكون هناك دورات إقليمية، لكن ربما من دون حصد النقاط منها في الوقت الراهن لان الامر معقد كثيرا".

فيما أقر فونيني المصنف الحادي عشر عالميا انه سيكون "من الصعب جدا" العودة الى المنافسات هذا الموسم.

وتوجه الى ديوكوفيتش "أنت من صربيا حيث تنتهي فترة الحجر في 20 أيار/مايو ولكن في اسبانيا ستستمر حتى 25 حزيران/يونيو ... لذا من الصعب تخيّل لعب الدورات مجددا".

كما ولم يبدُ فونيني بطل دورة مونتي كارلو الفرنسية للماسترز العام الفائت، متحمسا حيال فكرة خوض المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وقال "هل بإمكانك تخيل نهائي غراند سلام من دون أحد؟ في رأيي من الصعب جدا (اللعب من دون جماهير) ولكن أتفهم أن هناك سببا لذلك".

© 2020 AFP