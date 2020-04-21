رئيس الوزراء الإيطالي سيعرض خطته لتخفيف القيود هذا الأسبوع

امرأة تضع كمامة تمر أمام متجر كتب في أحد شوارع روما في 20 نيسان/ابريل 2020.

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوسيبي كونتي الثلاثاء أنه سيعرض بالتفصيل "قبل نهاية الأسبوع" الاجراءات التي ستتخذها البلاد لتخفيف القيود المفروضة من أجل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية والخروج تدريجيا من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وكتب كونتي على حسابه على فيسبوك "كنت أود أن يكون بوسعي القول +فلنفتح كل شيء مجددا، على الفور وسننطلق مجددا صباح الغد+، لكن مثل هذا القرار سيكون غير مسؤول. سيؤدي الى ارتفاع منحنى العدوى مجددا بشكل خارج عن السيطرة وسيجعل كل الجهود التي بذلناها حتى الآن تذهب سدى".

وإيطاليا، الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، تطبق اجراءات عزل منذ 9 آذار/مارس كما أن بعض مناطق الشمال فرضت الحجر حتى قبل ذلك. وفترة الحجر مددت مرتين، ويفترض ان تنتهي في 3 أيار/مايو.

وتسعى الحكومة الى تجنب ارتفاع جديد لعدد الإصابات بالفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 24 ألف شخص في ايطاليا مع تجنيب الاقتصاد خسائر إضافية.

وكتب كونتي "هذه الحكومة أعطت الأولوية لحماية صحة المواطنين، لكنها لا تغفل بالتأكيد عن هدف الحفاظ على فاعلية نظام الانتاج".

وعرض في رسالته الصعوبات المرتبطة ب"المرحلة الثانية" من إعادة البلاد الى الوضع الطبيعي، موضحا انه سيعلن التفاصيل لمواطنيه "قبل نهاية هذا الأسبوع". وقال "يمكننا التفكير بمنطقية اننا سنطبقها اعتبارا من 4 أيار/مايو".

وسيتحدث كونتي الثلاثاء حول الأزمة أمام البرلمان قبل انعقاد المجلس الأوروبي الخميس.

وكتب رئيس الوزراء الايطالي "أوقفوا التعامل بقسوة مع بلادنا، العالم بأسره يواجه صعوبات. يمكننا أن نكون فخورين بالطريقة التي نواجه فيها هذه المحنة الصعبة جدا".

وتابع "يجب أن نعيد الفتح على أساس سياسة تأخذ في الاعتبار كل التفاصيل والمعطيات. سياسة جدية وعلمية".

© 2020 AFP