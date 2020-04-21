فرنسا: 531 وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد المصابين بالمستشفيات في تراجع مستمر

الممرضة سامانثا بورير تفحص جهاز تنفس صناعي وهي تعالج مريضة تعاني من كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى خاص بالقرب من باريس، فرنسا في 20 أبريل 2020.

أفادت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنها سجلت 531 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا على أراضيها خلال الـ24 ساعة الماضية. فيما أشارت إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات البلاد في تراجع مستمر.

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أحصت فرنسا الثلاثاء 531 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في وقت يتواصل فيه تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد.

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وأفاد مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء وفاة 387 شخصا في المستشفيات و144 آخرين في دور رعاية المسنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية إلى 20796 حالة.

فرانس24/ أ ف ب

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