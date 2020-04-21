فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل 1433 وفاة جديدة خلال 24 ساعة جراء الوباء

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية مساء الإثنين أن الولايات المتحدة سجلت 1433 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتصل الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 42094.

إعلان اقرأ المزيد

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجّلت مساء الإثنين وفاة 1433 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.

وبلغت حصيلة الوفيات في الولايات المتّحدة مساء الأحد 1,997 وفاة خلال 24 ساعة، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تحدّث بياناتها على مدار الساعة.

والولايات المتّحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرا من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وقد تجاوز عدد المصابين فيها 784 ألف شخص، تماثل 72 ألفا منهم للشفاء.

ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أن الولاية تجاوزت أسوأ ما في هذه الأزمة على ما يبدو. وقال حاكم نيويورك أندرو كومو الإثنين إنّ الولاية سجّلت 478 وفاة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات منذ أكثر من أسبوعين.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك