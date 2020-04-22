ألمانيا تبدأ تجارب سريرية أولى للقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفدرالية في ألمانيا الأربعاء أن شركة "بيونتيك" التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر "بفايزر" الأمريكي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا.

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ستباشر ألمانيا تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الفدرالية الأربعاء. وستتكفل شركة "بيونتيك" ومقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر "بفايزر" الأمريكي ببدء هذه التجارب التي تمثل "الاختبار الرابع على الإنسان" في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19.

وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، موضحا أن مراحل أخرى من الاختبارات ستجرى على متطوعين آخرين في الأشهر المقبلة.

الاختبار على الإنسان خطوة على طريق إيجاد لقاح

واعتبر المعهد أن "الاختبار على الإنسان يشكل مرحلة مهمة على طريق تطوير لقاحات آمنة وفاعلة ضد كوفيد-19 سواء لسكان ألمانيا أو خارجها".

ويتوقع أن يجري "بفايزر" بدوره تجارب سريرية في الولايات المتحدة حين توافق السلطات الصحية على ذلك، وفق ما أفادت "بيونتيك" التي كانت متخصصة حتى الآن في السعي إلى إيجاد علاجات للسرطان.

وأورد معهد بول إيرليخ أن هذه التجارب الأولى في ألمانيا تهدف إلى "تحديد مدى القابلية العامة للقاح الذي يتم اختباره وقدرته على توفير رد مناعي" على الفيروس.

وثمة 150 برنامجا حاليا في العالم يهدف إلى تطوير لقاحات للتصدي لفيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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