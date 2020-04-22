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أوبئة ضربت البشرية 3/5: الكوليرا ... مرض القرن الـ19 الذي يحول المريض إلى جثة في 48 ساعة

الكوليرا كان المرض الأكثر رعبا في فرنسا في القرن 19. © صوؤدر

نص : رابح خالدي | فلورانس غييار | فيديو : رابح خالدي

أمام تفشي فيروس كورونا عبر العالم، تواصل فرانس24 رصد أبرز الأوبئة التي ضربت البشرية عبر سلسلة من التقارير. نتوقف في هذه الحلقة عند مرض الكوليرا، الذي ضرب أوروبا الغربية ثم القارة الأمريكية في القرن التاسع عشر. وتظهر على المصابين بهذا المرض أعراض رهيبة مثل الإسهال الشديد والجفاف الحاد، من شأنها أن تحول المريض إلى جثة هامدة في 48 ساعة. وبعد انتشاره في دلتا نهر الغانج بالهند، انتقل الكوليرا إلى روسيا في 1830 قبل أن يعم أوروبا الغربية ثم القارة الأمريكية. تقرير: رابح خالدي، فلورانس غييار، أرمال كو، جيل تيريي.