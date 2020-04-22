أي فئة من المهاجرين يستهدفها قرار ترامب تعليق الهجرة لستين يوما قابلة للتمديد؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 21 يناير/كانون الثاني 2020.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، وقف الهجرة لمدة ستين يوما قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية في حينه". وتهدف خطة ترامب المعلنة لحماية "وظائف الأمريكيين" في ظل انتشار البطالة جراء تفشي فيروس كورونا.

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء "توقف" منح بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) لمدة ستين يوما، في خطوة تهدف على حد قوله إلى حماية الوظائف في البلاد.

وكان ترامب قد عرض التفاصيل الأولى لإعلانه مساء الإثنين عن هذه الإجراءات، لقاعدته المحافظة.

وقال الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض إن "وقف الهجرة مؤقتا سيضع الأمريكيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأمريكي، مضيفا "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأمريكي".

وأضاف أن "هذا التعليق سيسري لمدة 60 يوما" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية في حينه".

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء "سيطبق فقط على الأفراد الذي يسعون للحصول على إقامة دائمة، بعبارة أخرى الذين يريدون تصاريح إقامة دائمة (غرين كارد)". وأضاف أن "ذلك لا ينطبق على الذين يدخلون على أساس مؤقت".

وشدد رجل الأعمال النيويوركي على أنه "سيكون من الظلم أن تحل محل الأمريكيين يد عاملة قادمة من الخارج".

ويواجه أول اقتصاد في العالم أرقاما كان لا يمكن تصورها قبل أسابيع فقط. فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل فيها 22 مليون شخص.

وتفيد أرقام رسمية أن الحكومة الأمريكية أصدرت 577 ألف بطاقة إقامة دائمة في السنة المالية 2019. وبلغ عدد التأشيرات المؤقتة 462 بطاقة، وهو تراجع كبير عن 617 ألفا منحت في 2016 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقبيل تصريحات ترامب الثلاثاء، انتقد النائب عن ولاية تكساس يواكين كاسترو ما اعتبره "محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ترامب في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد التاجي وإنقاذ الأرواح". واتهمه بـالقيام "بخطوة أقرب إلى التسلط للاستفادة من الأزمة وتعزيز برنامجه المعادي للمهاجرين".

وما يدل على أن أغراض ترامب انتخابية، تأكيده في تغريدات عدة الثلاثاء على شعبيته وفوزه في 2016. فقد كتب "من غير المعقول أنني أصبحت رئيسا للولايات المتحدة مع وسائل إعلام فاسدة وغير نزيهة إلى هذا الحد تهاجمني ليلا نهارا".

وأضاف "إما أنني رجل جيد جدا وبالتأكيد أفضل مما تريد الأخبار الكاذبة الاعتراف به أو أنها لا تملك السلطة التي كنا نعتقد" أنها تتمتع بها.

فرانس24/ أ ف ب

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