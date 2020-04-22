إسبانيا: 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتخفيف الحجر الصحي سيكون "بطيئا وتدريجيا"

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عاملون في مستشفى ببرشلونة يردون التحية على سكان يصفقون لمجهوداتهم في محاربة الوباء

سجلت إسبانيا الأربعاء 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف مقارنة بعدد الضحايا الذي سجل أمس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 21717. وقد قررت مدريد تمديد إجراءات العزل السارية حتى التاسع من أيار/مايو. وأكد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الأربعاء أن "تخفيف (إجراءات العزل) سيكون بطيئا وتدريجيا لأنه يجب أن يكون آمنا".

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنها سجلت الأربعاء 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى21 ألفا و717.

وأحصيت 430 وفاة الثلاثاء و399 الاثنين، في حصيلتين هما الأدنى منذ أربعة أسابيع.

وبلغ عدد الإصابات في إسبانيا أكثر من 208 آلاف بعد ارتفاع تجاوز 4200 في 24 ساعة، وهي ثالث بلد متضرر بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وقد قررت تمديد إجراءات العزل السارية منذ 14 آذار/مارس حتى التاسع من أيار/مايو، مع تخفيفها بشكل طفيف ليتاح للأطفال الخروج قليلا اعتبارا من الأحد.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأربعاء أمام النواب أن "تخفيف (إجراءات العزل) سيكون بطيئا وتدريجيا لأنه يجب أن يكون آمنا".

وقال "لن يتم رفع العزل إلا إذا كنا مستعدين لذلك لأننا لن نخوض أي مجازفة"، متحدثا عن "النصف الثاني من شهر أيار/مايو".

ورغم أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا، تجاوزت إسبانيا ذروة الوباء بداية نيسان/أبريل حين أسفر فيروس كورونا عن وفاة ما يصل إلى 950 شخصا في الثاني من الشهر المذكور.

وفي مؤشر على هذا التحسن، لم تعد المستشفيات تضيق بالمصابين ومن المقرر أن تغلق منطقة مدريد الأربعاء المشرحة التي أقيمت أمام مجمع تجاري.

فرانس24/ أ ف ب

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