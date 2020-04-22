ابتكارات لمشجعي الأندية الالمانية في مباريات "أشباح" منتظرة

اينا فاسبندر ا ف ب/ارشيف

مجسمات كرتونية لجماهير بوروسيا مونشنغلادباخ تعوض غيابهم عن المدرجات بعد استئناف الدوري الالماني

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برلين (أ ف ب)

كيف تشجع ناديك عندما يخوض مبارياته وراء ابواب موصدة دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد؟

بدأت الجماهير الالمانية تبتكر لدعم انديتها عن بعد، في وقت يأمل منظمو دوري الدرجة الاولى في كرة القدم استئناف المنافسات المجمّدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بدءا من التاسع من أيار/مايو المقبل.

وبعدما حصلت رابطة الدوري الالماني على تشجيع مسؤولين سياسيين للمضي قدما في استئناف المباريات، ستضع اللمسات الاخيرة على معاودة النشاط من خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو يقام الخميس، وتشارك فيه أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وفي حال إقرار هذه الخطوة، يرجح ان تنال الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 نيسان/أبريل.

ونظرا لمنع التجمعات العامة حتى 31 آب/أغسطس، ستعود مباريات كرة القدم لكن من دون جمهور، في ما يطلق عليه تسمية "المباريات الشبح".

وبعد اكثر من اسبوعين على استئنافها التمارين، بدأت بعض الأندية بالتحضير لاحتمال عودتها الى المستطيل الأخضر في غياب مشجعين سيبتكرون طرقا عدة لدعمها لكن دون تواجدهم الفعلي على المدرجات.

مقابل 19 يورو (21 دولارا اميركيا)، يمكن لمشجعي نادي بوروسيا مونشنغلادباخ وضع مجسمات لهم بالحجم الطبيعي مصنوعة من الكرتون المقوّى في المدرجات، لاعطاء انطباع انها ممتلئة بالناس كالعادة.

قال توماس لودفيغ المسؤول عن مشروع المشجعين "لدينا أكثر من 6500 طلب. هذا مؤثر، لم نتوقع أمرا مماثلا".

رأى جناح الفريق باتريك هيرمان ان المجسمات على المدرجات ترفع معنويات اللاعبين خلال حصص التمارين في ملعب بوروسيا بارك.

يخطط غريمه كولن أيضا للعودة الى ملعب مغطى بأعلام ورايات النادي المقدمة من جماهير النادي.

شرح الرئيس التنفيذي لكولن ألكسندر فيهرلي لصحيفة "بيلد" اليومية "هناك عدة أفكار حول كيفية تزيين الملعب لخوض مباريات الشبح البيتية".

تابع "ثم نريد ايضا اشراك الجماهير".

- سينما مفتوحة -

مع ذلك، هناك مخاوف حول تجمع المشجعين خارج الملاعب لدعم فرقهم برغم حظر التجمعات.

بدوره، يبحث بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري والمتصدر قبل فترة التعليق، عن اتخاذ تدابير لايقاف احتشاد الجماهير خارج ملعب اليانز ارينا في مبارياته البيتية.

أحد الحلول سيكون نتيجة فكرة لفريق ميدتيلاند الدنماركي الذي يريد تحويل مرآب سيارات ملعبه إلى سينما تعرض المباريات للمشجعين داخل سياراتهم.

وتم تعليق منافسات الدوري في الدنمارك ايضا بسبب فيروس "كوفيد-19" ، فيما يعمل ميدتيلاند على فكرة تجهيز مرآب يتسع لألفي سيارة لمشاهدة المشجعين المباريات على شاشات عملاقة وهم يستمعون الى تعليق إذاعي.

قال كريستيان رامراث رئيس مجموعة "شفارتس-غيلب ايسينر" لمشجعي نادي بوروسيا دورتموند ان مباريات الاشباح "ليست كرة القدم التي يريدها معظمنا".

مع ذلك يخطط رامراث بحال استئناف البوندسليغا الى مشاهدة المباريات مع مشجعين آخرين على تطبيق "سكايب" أو متابعتها من خلال سينما مفتوحة داخل سيارات المشجعين في ايسين "الأولوية للصحة وهذه (مباريات الاشباح) خطوة جيدة نحو عودة الامور الى طبيعتها".

© 2020 AFP