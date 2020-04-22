الحرس الثوري يعلن أن إيران أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري للبلاد اسمه "نور"

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق بنجاح الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للبلاد من صحراء مركزية في إيران. وقال الموقع الالكتروني للحرس الثوري إن القمر الاصطناعي أطلق عليه اسم "نور".

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أعلن الحرس الثوري الإيراني على موقعه الإلكتروني أنه أطلق بنجاح الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للبلاد، نور، من صحراء مركزية في البلاد.

وقال الموقع الالكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز" إن القمر الذي أطلق عليه اسم "النور" تم "إطلاقه بنجاح (...) بصاروخ قاصد من صحراء مركزي في إيران".

وقال التلفزيون الرسمي: "انطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني، نور، هذا الصباح من وسط إيران على مرحلتين. كان الإطلاق ناجحا ووصل القمر الصناعي إلى مداره".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بأن برنامجها ما هو سوى غطاء لتطوير صواريخ.

فرانس24/ أ ف ب

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