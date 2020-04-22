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العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين مع استمرار تعليق دخول المصلين

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مصلون في المسجد الحرام بمكة.
مصلون في المسجد الحرام بمكة. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

أفادت رئاسة شؤون الحرمين الأربعاء أن الملك سلمان وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين "مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".

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قالت رئاسة شؤون الحرمين الأربعاء في بيان إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات "مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".

وكانت كالة الأنباء السعودية قد قالت الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

فرانس24/رويترز

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