المغرب: تسجيل 145 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وحصيلة المصابين ترتفع إلى 3209

رجال الشرطة والجيش يقومون بدوريات في الشوارع للحد من تفشي فيروس كورونا في الرباط، المغرب، 23 مارس/ آذار 2020

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المغرب 145 حالة، حسب ما أفادت إحصائيات وزارة الصحة مساء الثلاثاء، فيما باتت حصيلة الإصابات الإجمالية 3209 حالات. وقال رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي إن عدد المتعافين بلغ 393 شخصا.

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أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 145 حالة، فيما باتت حصيلة الإصابات الإجمالية 3209.

وقال رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي إن عدد المتعافين بلغ 393 شخصا. وأضاف أن 78 في المئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض المرض "أو تظهر لكنها بسيطة" وأن خمسة في المئة فقط من المصابين تم إيداعهم العناية المركزة أو غرفة الإنعاش.

وسارع المغرب منذ ظهور الحالات الأولى إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء. كما أنه مدد فترة الحجر الصحي أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو/أيار المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت من 20 مارس/آذار إلى 20 أبريل/نيسان.

فرانس24/ رويترز

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