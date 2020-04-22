بطولة إيطاليا: كوستا يفضّل ديبالا على رونالدو

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

يرى كوستا (يسار) ان ديبالا افضل لاعب راهنا في يوفنتوس الايطالي

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا ان المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب راهنا في فريقه يوفنتوس الايطالي الذي يضم افضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع "انستاغرام"، قال كوستا "افضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقبل اصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسما جيدا مع "السيدة العجوز" فسجل 7 اهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في "سيري أ"، و3 اهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاما) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب امام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الاسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الالماني السابق، في التشكيلة الاساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

ويحمل ديبالا (26 عاما) الوان "بيانكونيري" منذ 2015 واحرز معه لقب الدوري المحلي اربع مرات متتالية.

© 2020 AFP