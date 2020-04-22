تركيا: إصابة 3474 عاملا في المجال الصحي بينهم 1307 أطباء بفيروس كورونا

عامل بلدية يرتدي بذلة واقية يقوم بتطهير مسجد كيليك علي باشا بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا في إسطنبول، تركيا، 11 مارس/ آذار 2020.

سجلت تركيا 95 ألف إصابة بفيروس كورونا، نصفهم في إسطنبول، كما أحصت وزارة الصحة 2200 حالة وفاة. الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 3474 إصابة بين عمال قطاع الصحة بينهم 1307 أطباء على الأقل توفي منهم 14 حتى الأربعاء. وستفرض تركيا حجرا صحيا لمدة أربعة أيام اعتبارا من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19.

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أحصت تركيا نحو 3500 إصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية في مجال الرعاية الصحية وتُوفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا الأربعاء.

وجاء في بيان الاتحاد أنه في المجمل أُصيب 3474 عاملا في مجال الرعاية الصحية بوباء كوفيد-19 بينهم 1307 أطباء. وتُوفي 24 منهم، 14 بينهم أطباء، وفق المصدر نفسه.

95 ألف إصابة و2200 وفاة

وأودى الوباء بحياة أكثر من 2200 شخص في تركيا من أصل 95 ألف مصاب، حوالى نصفهم في إسطنبول، وفق آخر حصيلة نُشرت مساء الثلاثاء.

وقال اتحاد أطباء تركيا إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين يعملون في إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تضمّ حوالى 16 مليون نسمة.

وسيُفرض حجر إلزامي لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة تفشي كورونا المستجدّ.

ويُفرض عزل إلزامي على سكان 31 مدينة رئيسية في تركيا خلال نهاية كل أسبوع لكن هذا الخميس هو يوم عيد رسمي في تركيا فقررت السلطات أن تفرض منع خروج الخميس وتمدده ليشمل الجمعة أيضاً.

واتُخذ قرار فرض عزل في نهاية كل أسبوع في 11 نيسان/أبريل فيما كان تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في البلاد.

ويخضع المسنّون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأفراد دون عشرين عاماً للعزل الإلزامي منذ أسابيع عدة.

فرانس24/ أ ف ب

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