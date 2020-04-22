فرنسا: اضطرابات لليوم الرابع على التوالي في بعض ضواحي باريس

© أ ف ب

صورة من شدة الاضطرابات الأمنية في بلدية فيلنوف لا غارين بضاحية باريس الشمالية، في 21 أبريل/نيسان 2020.

لليوم الرابع على التوالي، تجددت الاضطرابات ليل الثلاثاء في بعض ضواحي باريس، مثل فيلنوف لاغارين ونانتير وكليشي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء. وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعات من الشبان تطلق الألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة وسيارات أُضرمت فيها النيران.

إعلان اقرأ المزيد

تجددت الاضطرابات ليل الثلاثاء في مناطق بضواحي العاصمة الفرنسية باريس لليوم الرابع على التوالي إذ ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "لوبوان" ووكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء أن شبانا اشتبكوا مع الشرطة أثناء الليل في ضواح مثل فيلنوف لاغارين ونانتير وكليشي.

وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعات من الشبان تطلق الألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة وسيارات أُضرمت فيها النيران.

وتفجرت الأحداث في حي فيلنوف لاغارين مطلع الأسبوع بعد إصابة سائق دراجة نارية في تصادم مع سيارة للشرطة لا تحمل شعارها المميز أثناء مطاردة.

وقالت الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة إنها أرادت استجواب سائق الدراجة النارية الذي شوهد وهو يسير بسرعة باتجاه عكسي دون خوذة.

فرانس24/ رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك