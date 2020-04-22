فرنسا: فيروس كورونا يحصد أرواح 544 شخصا والحصيلة الإجمالية تتخطى الـ21 ألف وفاة

مريض بكوفيد-19 في وحدة العناية المركزة بمستشفى مركز القلب الخاص في سانت دنيس بالقرب من باريس في فرنسا، 22 أبريل/ نيسان 2020

وسط تراجع في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، يستمر فيروس كورونا في حصد أرواح العديد من المصابين به في فرنسا حيث أوقع الأربعاء، وخلال 24 ساعة، 544 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21340 منذ مطلع آذار/مارس، وفق مدير عام الصحة.

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أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، حصيلة وفيات فيروس كورونا ليوم الأربعاء التي بلغت 544 وفاة خلال 24 ساعة لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ ظهور الوباء على الأراضي الفرنسية مطلع آذار/مارس إلى 21340، وسط تراجع في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وأعلن سالومون تسجيل ما مجموعه 13236 وفاة في المستشفيات الفرنسية، أي أكثر بـ336 من حصيلة اليوم السابق، و8104 وفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من مراكز الرعاية الاجتماعية، أي أكثر بـ208 من حصيلة اليوم السابق.

وقال سالومون إن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بات 5218 شخصا، أي أقل بنحو ألفين مما كان مسجّلا قبل أسبوعين.

وانخفض عدد مرضى العناية المركزة بـ215 مريضا خلال 24 ساعة، في اليوم الرابع عشر على التوالي من التراجع في أعداد حالات الإنعاش.

وتترقب الجهات المعنية هذا المؤشر عن كثب لأنه معيار لمدى الضغط الذي يواجه نظام الاستشفاء في البلاد.

لكن الضغط لا يزال قويا، فعدد مرضى العناية المركزة لا يزال يفوق قدرات فرنسا التي تضم 5 آلاف سرير إنعاش. ويوجد في وحدات العناية المركزة في البلاد أيضا حاليا ألفا شخص يعانون من أمراض أخرى، وفق سالومون.

ولليوم الثامن على التوالي، انخفض أيضا عدد من هم في المستشفيات. وكان عددهم الثلاثاء في فرنسا 29741 شخصا، أي بانخفاض بـ365 حالة على الأقل خلال 24 ساعة.

غير أن الوباء "قاس وضخم"، تسبب بإدخال "نحو 85 ألف شخص" إلى المستشفيات منذ مطلع آذار/مارس، كما ذكّر سالومون، محذراً من أن "حركة انتشار الفيروس تبقى عند مستويات عالية".

ودعا إلى احترام العزل وتدابير التباعد الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب

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