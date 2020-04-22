فيروس كورونا: ارتفاع حصيلة الوفيات بالولايات المتحدة إلى 44845 مع تسجيل 2751 وفاة إضافية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين أن الولايات المتحدة سجلت 2751 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لتصل الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات إلى 44845 حالة.

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سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة أكثر من 2700 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، حسبما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأظهرت بيانات الجامعة، والتي نشرت مساء الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصا في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء إلى 44.845 حالة، في حين تخطى عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس 800 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالى 40 ألف إصابة جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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