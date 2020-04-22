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فيروس كورونا: روبوتات تحل مكان البشر لتسلية المسنين أثناء الحجر الصحي في بلجيكا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

أثناء فترة الحجر الصحي المفروضة في أغلب بلدان العالم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، يشعر المسنون في بلجيكا بالوحدة الشديدة خصوصا أنه أحيانا تمنع زيارة ذويهم لهم خوفا من انتقال العدوى. وللحد من الشعور بالوحدة والعزلة بين المسنين، اغتنم مهندسون فرصة الحجر الصحي لتسويق منتجاتهم من الروبوتات المنزلية التي تشبه البشر إلى حد كبير. وقام المهندسون بنشر الروبوتات في نحو 70 دارا للمسنين في بلجيكا. ويعمل الروبوت على زيارة المسنين والتحدث معهم والتحرك حولهم لتسليتهم ومساعدتهم في مهامهم الحياتية اليومية.