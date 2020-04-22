مصر ترسل معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

أرسلت مصر الثلاثاء على متن طائرة شحن عسكرية معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة وباء كوفيد-19، كما أظهر مقطع فيديو نشره مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقلت الطائرة، التي حطت الأربعاء في قاعدة أندروز الجوية العسكرية بالقرب من واشنطن، حوالى مئتي ألف كمامة و48 ألف غطاء وقائي للأحذية، وفق ما أفاد مسؤول في لجنة تضم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي تروج للعلاقات مع مصر.

إعلان اقرأ المزيد

أرسلت مصر الثلاثاء جوا معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة وباء كوفيد-19، إذ نشر مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي مقطع فيديو يظهر صناديق عليها كتابات باللغتين الإنكليزية والعربية "من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي" محملة على متن طائرة شحن عسكرية.

وحطت الطائرة في قاعدة أندروز الجوية العسكرية بالقرب من واشنطن، حسبما أشار النائب الديمقراطي داتش روبيرسبرغر المسؤول في لجنة تضم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب تروج للعلاقات مع مصر.

وأشار روبيرسبرغر إلى أن الطائرة نقلت حوالى مئتي ألف كمامة و48 ألف غطاء وقائي للأحذية. وكتب في تغريدة على تويتر: "هذا هو السبب الذي يجعل الدبلوماسية الدولية والحفاظ على العلاقات مع الحلفاء مثل مصر، أمرا ضروريا، ليس في وقت الأزمات فقط بل كل يوم".

ورحب السفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين بالشحنة التي وصفها بـ"السخية".

بالمقابل، أثار إرسال هذه المساعدة انتقادات واسعة في مصر حيث يعيش ثلث السكان بـ1,5 دولار أو أقل في اليوم. وأحصت منظمة الصحة العالمية في مصر 250 وفاة و3300 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت الولايات المتحدة لغاية الثلاثاء حوالي 45 ألف وفاة.

وتعد مصر حليفا استراتيجيا منذ وقت طويل للولايات المتحدة، التي تبلغ مساعداتها العسكرية للقاهرة حوالي 1,3 مليار دولار في السنة.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك