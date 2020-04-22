وست هام وكريستال بالاس يلغيان جولتهما الأسترالية

ايان كينغتون ا ف ب/ارشيف

مدرب نادي وست هام الاسكتلندي ديفيد مويز في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد أرسنال في الدوري الانكليزي في 7 اذار/مارس 2020.

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لندن (أ ف ب)

أعلن ناديا وست هام وكريستال بالاس الانكليزيان انهما لن يسافرا الى أستراليا خلال الصيف بعد إلغاء دورة ودية كانت مقررة تحضيرا لانطلاق الموسم المقبل لكرة القدم المحلية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان يشارك الناديان اللندنيان في دورة كوينزلاند لكأس الابطال في اطار استعداداتهما لموسم 2020-2021 في الدوري الانكليزي الممتاز، الى جانب نادي بريزبين رور الذي يشرف على تدريبه نجم ليفربول السابق والكرة الانكليزية روبي فاولر.

وأصدر نادي وست هام بيانا قال فيه "يعرب وست هام يونايتد عن أسفه انه بسبب تفشي وباء +كوفيد-19+، فقد تم إلغاء النسخة الأولى من دورة كوينزلاند لكأس الابطال".

وقال مدرب وست هام الاسكتنلدي ديفيد مويز "انه امر مؤسف لاننا لم نعد قاردين على المشاركة في كوينزلاند هذا الصيف. لكنه القرار الصحيح نظرا للظروف".

أما رئيس نادي كريستال بالاس ستيف باريش فأعرب عن "خيبة أمل شديدة"، لكنه قال إن كرة القدم تشكل أهمية ثانوية في ظل الازمة الصحية العالمية.

© 2020 AFP