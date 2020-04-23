أولمبياد 2020: رئيس اللجنة المنظمة يؤكد استحالة تأجيل جديد للموعد بعد 2021

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رئيس اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 يوشيرو موري في مؤتمر صحفي، 30 مارس/آذار 2020.

قال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 أنه من غير الوارد تأجيل موعد هذا الحدث الرياضي العالمي مجددا، والمقرر تنظيمه في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد 8 أغسطس/آب 2021. وقد تم تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب مخاوف من وباء كورونا كوفيد-19.

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أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 أنه لا يمكن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 مرة أخرى بعد صيف 2021 والذي فرضه تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري أن فكرة تأجيل الألعاب الأولمبية بعد موعدها الجديد في 23 يوليو/تموز 2021 "غير واردة قطعا"، بحسب ما أشارت وكالة كيودو للأنباء.

وأضاف "أيضا بالتفكير في الرياضيين والقضايا المتعلقة بإدارة الألعاب، من الصعب تقنيا تأخيرها لمدة عامين".

وكشف موري أنه طرح فكرة تأجيل الألعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الأولمبية الدولية الى تأجيل الألعاب في مارس/آذار الماضي لمدة سنة.

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون أن تأجيل الألعاب سيكون فرصة لإظهار انتصار البشرية على فيروس كوفيد-19، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما إذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

وانتقد خبير ياباني مطلع هذا الأسبوع رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذرا من أنه "متشائم جدا" من إمكانية إقامة الألعاب في 2021.

من جهته، قال كنتارو إيواتا أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كوبي "لكي أكون صريحا معكم، لا أعتقد أن إقامة الأولمبياد ستكون واردة العام المقبل". وأشار إلى أنه ليس على اليابان وحده احتواء الفيروس، بل على كل دول العالم.

وقد طال الفيروس أعضاء اللجنة المنظمة التي أشارت الأربعاء إلى أن أحد الأشخاص في الثلاثينيات من عمره ظهرت نتائج اختباراته إيجابية.

ولا شك بأن تأجيل الألعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات إضافية على المنظمين. ونقلت كيودو عن موري أن حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، مضيفا أن المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رسائل حول أزمة فيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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