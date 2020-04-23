عدد ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا يتجاوز عتبة 22 ألف وفاة

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الخميس تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 22 ألفا و157. وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيللا إن بلاده حققت أهداف إبطاء الوباء لكنها تبقى في "مرحلة قاسية".

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تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا الخميس عتبة 22 ألفا، فق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية.

وسجلت البلاد 440 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الأخيرة لليوم الثالث على التوالي. وبات عدد الوفيات الإجمالي 22 ألفا و157.

وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد ارتفاعا طفيفا في العدد اليومي للوفيات الذي انخفض الاثنين إلى أقل من 400 للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من 4600 خلال 24 ساعة وبات يتجاوز الـ213 ألفا في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي السياق، صرح وزير الصحة الإسباني سلفادور إيللا "نحن نبلغ أهداف إبطاء الوباء هذا الأسبوع لكننا نبقى في مرحلة قاسية منه".

وكان النواب قد مددوا منذ 14 مارس/آذار إجراءات الحجر الصحي المفروضة على السكان إلى التاسع من مايو/أيار.

فرانس24/ أ ف ب

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