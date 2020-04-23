الإمارات تدرس إعادة فتح المراكز التجارية بعد إغلاقها لوقف تفشي فيروس كورونا

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ا ف ب

"دبي مول" بعد قرار السلطات إغلاق المراكز التجارية في 23 من آذار/مارس 2020 في دبي

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دبي (أ ف ب)

تنظر الإمارات في إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية فيها مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد مرور شهر على إغلاقها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الخميس إن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات وجّهت "الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة امكانية اعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية".

ويأتي هذا بينما يستعد المسلمون في الإمارات لاستقبال شهر رمضان.

وأعلنت السلطات في الإمارات الشهر الماضي إغلاق المراكز التجارية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومساء الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الإمارة "تبحث مع شركائها إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق، تماشياً مع خطة حكومة أبوظبي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً".

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و52 وفاة.

وأعلن الموقع الالكتروني "اقتصادية دبي" أن الإمارة تنظر أيضا في إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية مع اتخاذ "تدابير احترازية".

وستسمح دبي التي أطلقت برنامجا للتعقيم الشامل للإمارة على مدار 24 ساعة يوميا - بتجمعات محدودة لا تتجاوز 10 أشخاص خلال شهر رمضان- مع تطبيق مبادىء التباعد الاجتماعي، بحسب وسائل الاعلام.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا.

وستبقى مراكز الترفيه مغلقة بحسب التقارير، بينما سيُمنع الأطفال ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاما من دخول المراكز التجارية.

© 2020 AFP