التأهل الى دوري الأبطال "على أساس الجدارة الرياضية" ولا قرارات بشأن العودة

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واجهة مقره في مدينة نيون السويسرية في 28 شباط/فبراير 2020.

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باريس (أ ف ب)

رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الخميس أن التأهل الى نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون "على أساس الجدارة الرياضية"، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد الاتحاد القاري خلال اجتماع لجنته التنفيذية الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو، أن على الدول "استكشاف جميع الخيارات الممكنة" لإنهاء الموسم الذي توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، موضحا "إذا تم إنهاء البطولة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة... سيطلب +ويفا+ (من الدوريات) اختيار أندية لمسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2020-2021 على أساس الجدارة الرياضية" المستندة الى نتائج الموسم الحالي.

ورغم أمله باستكمال الموسم الحالي بطريقة أو بأخرى، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد الآن للنظر في "أسباب مشروعة" لإنهاء الدوريات المحلية حيث وصلت، مع اعتبار الترتيب الحالي نهائيا واستخدامه كأساس لتحديد الفرق المتأهلة الى دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ومن المقرر أن تتخذ رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين قرارا الأسبوع المقبل بإنهاء الموسم أيضا، ما يعني أن اللقب سيكون من نصيب بروج الذي كان متصدرا قبل التوقف، كما حال الدوري الاسكتلندي الذي يسير أيضا في الاتجاه ذاته، وذلك خلافا للدوري الألماني الذي يسعى الى استئناف نشاطه في اوائل أيار/مايو.

وقال رئيس رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفرت الخميس بعد اجتماع مع اندية الدرجة الاولى ان "الدوري بات مستعدا للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية".

ويرجح ان تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 نيسان/أبريل.

وشدد سيفرت في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو "الامر يرجع فقط الى ما يقرره القادة السياسيون. الدوري الألماني مستعد، بغض النظر عما إذا كان سيُستَأنف في التاسع من أيار/مايو أو في وقت لاحق."

وفي حال عاود الدوري الالماني نشاطه في التاريخ المحدد ومن دون جمهور بالتأكيد، فانه سيكون اول بطولة كبرى تقوم بذلك تماشيا مع ارادة الاتحاد القاري بانهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.

وقد يفتح هذا الامر الباب امام البطولات الاوروبية الكبرى الاخرى في ان تحذو حذو المانيا.

- لا قرار بشأن الجدول الزمني -

وتأمل رابطة الدوري الالماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 حزيران/يونيو للحصول على الدفعات المتبقية من حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020.

وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا "إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة".

لكن وبعد تشديده على أن صحة اللاعبين والمتفرجين "لا تزال الشغل الشاغل"، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل عن الجدول الزمني لاستئناف المسابقات.

ومن السيناريوهات التي أنشأتها مجموعة عمل تضم رابطتي الدوريات الأوروبية والأندية الأوروبية، إنهاء المسابقات الوطنية بحلول أوائل آب/أغسطس، واستكمال ما تبقى من دوري أبطال أوروبا طوال الشهر ذاته.

ووفقا لوثيقة صاغها الاتحاد الأوروبي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، يستكمل الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال يومي 7 و8 آب/أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي بين 11 و15 منه، ذهاب نصف النهائي في 18 و19 والإياب في 21 و22، وصولا الى المباراة النهائية في 29 منه.

أما في ما يتعلق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فسيكون النهائي في 27 آب/أغسطس ونصف النهائي في 17 و20 منه.

وشكك مصدر مطلع على ما يدور في الكواليس بهذا "السيناريو المتفائل للغاية، لأنه من يستطيع التنبؤ بما إذا كانت الحدود (بين دول الاتحاد الأوروبي) ستُفتَح؟".

ايبي/ا ح/ر م

© 2020 AFP