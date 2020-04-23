ترامب يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة ستين يوما لحماية "وظائف الأمريكيين"

© أ ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 في 22 أبريل/نيسان 2020.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض، وقف الهجرة لمدة ستين يوما قابلة للتمديد أو للتغيير، وذلك لحماية "وظائف الأمريكيين" في ظل انتشار البطالة جراء تفشي فيروس كورونا. وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترامب سعيا إلى الفوز بولاية ثانية.

إعلان اقرأ المزيد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء مرسوما علق بموجبه لمدة 60 يوما إصدار تصاريح الإقامة الدائمة بالولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي إلى حماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 ، أكد ترامب أنّه "في سبيل حماية عمّالنا الأمريكيين الرائعين، وقّعت لتوّي أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتّحدة".

وأضاف أنّ "هذا الأمر سيتيح لنا ضمان أنّ الأمريكيين العاطلين عن العمل من جميع الخلفيات، سيكونون أول المستفيدين من الوظائف عند إعادة فتح الاقتصاد".

ولم يستبعد ترامب تمديد العمل بهذا التعليق، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم النظر فيه "في الوقت المناسب".

ويسري التعليق لمدة 60 يوما ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة، بل بطاقات الإقامة الدائمة "غرين كارد".

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل ستّة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترامب للفوز بولاية ثانية وفي وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في العالم التداعيات الكارثية لوباء كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك