ترحيل كأس اوروبا للسيدات الى عام 2022

روبن فان لويكهويسن ا ن ب/ا ف ب/ارشيف

رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين متحدثا خلال الكونغرس القاري في امستردام في الثالث من آذار/مارس 2020.

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس رسميا ترحيل نهائيات كأس اوروبا للسيدات من صيف عام 2021 الى العام التالي تحاشيا لعدم اقامته في الفترة ذاتها مع كأس اوروبا للرجال التي كانت تأجلت بدورها من العام الحالي الى المقبل.

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري "تأجيل كأس اوروبا للسيدات 2021" كما كان مقررا في انكلترا محددا الفترة من 6 الى 31 تموز/يوليو 2022 لاقامتها.

واضافت انه سيتم استعمال "الملاعب ذاتها التي كانت مقررة اصلا".

وكان الاتحاد القاري وافق مبدئيا على تأجيل هذه البطولة في مطلع الشهر الحالي من دون تحديد تواريخ لها.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين "عندما قررنا بشكل طارئ تأجيل كأس اوروبا 2020 للرجال (حتى عام 2021)، فكرنا بإمكانية تأثير هذا الامر على كأس اوروبا للسيدات 2021".

وكانت هولندا توجت بلقب النسخة الاخيرة التي استضافتها عام 2017 بفوزها على الدنمارك في المباراة النهائية.

© 2020 AFP