جائحة كوفيد-19 تسلط الضوء على العمال الأجانب في المستشفيات البريطانية

تولغا اكمين ا ف ب

إمرأة ترتدي قناعا واقيا وتسير أمام ملصق لممرضة في وسط لندن، في 22 نيسان/أبريل 2020

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لندن (أ ف ب)

جون بونس لابلانا ممرض يعمل على خط الدفاع الأول في وحدة العناية المركزة التي يعالج فيها المصابون بفيروس كورونا المستجد في مستشفى شيفيلد التعليمي في شمال إنكلترا، ومثل الكثير من زملائه العاملين في هيئة الصحة الوطنية فإن هذا الممرض البالغ من العمر 45 عاما ليس بريطانيا.

يعمل الممرض الإسباني إلى جانب زملاء من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والفيليبين والهند، وكذلك من المملكة المتحدة.

وقال لابلانا المقيم في المملكة المتحدة منذ 20 عاما لوكالة فرانس برس "أحيانا أكثر اللهجات التي يصعب علي فهمها هي البريطانية".

والفريق الطبي المختلط في شيفيلد لا يختلف عن طواقم أخرى في المستشفيات البريطانية.

فقد أظهرت بيانات برلمانية نشرت في تموز/يوليو الماضي أن نحو 153 ألفا من العاملين في القطاع الصحي من بين 1,2 مليون شخص من طواقم هيئة الصحة الوطنية، غير بريطانيين.

ويمثل ذلك "13,1 بالمئة من جميع الموظفين المعروفة جنسياتهم، أو ما يزيد بقليل عن واحد من ثمانية"، وفق الأرقام.

ويضيف التقرير أن "الموظفين يحملون فيما بينهم 200 جنسية مختلفة غير بريطانية".

وحوالى 65 ألفا منهم من مواطني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، يمثلون 5,5 بالمئة من موظفي هيئة الصحة الوطنية في إنكلترا. وقرابة 52 ألف موظف من جنسيات آسيوية.

وفي مقدمة الجنسيات ال16 الأكثر شيوعا بين موظفي هيئة الصحة الوطنية يأتي الهنود (21207) والنيجيريون (6770) والزيمبابويون (4049).

وإضافة إلى ذلك يقدر مركز الأبحاث التابع لجهاز الصحة، كينغز فاند (صندوق الملك)، أنه خارج هيئة الصحة الوطنية نحو واحد من ستة بين 1,5 مليون شخص يعملون في الرعاية الاجتماعية للكبار في القطاع الخاص، هم أجانب.

وقال المدير المساعد لشؤون السياسات في الصندوق أليكس بايليز إن "هيئة الصحة الوطنية تعتمد على الإسهامات المهمة التي يقدمونها (العمال الأجانب)".

وأضاف "وبرز ذلك بشدة في الأسابيع الماضية، عندما لبت طواقم هيئة الصحة الوطنية نداء الواجب للعناية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

- موظفون أجانب -

وأشيد بطواقم هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، أسوة بجميع عمال الصحة في أنحاء العالم، خلال وباء كوفيد-19.

لكن في المملكة المتحدة فقد تم التركيز على دور العمال غير البريطانيين، وخصوصا من الاتحاد الأوروبي، بسبب بريكست حيث احتلت الهجرة حيزاً مهماً.

وتعتمد بريطانيا على مثل هؤلاء العمال في وقت لا يزال مستقبل العديد ممن سيبقون في البلاد، مجهولا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير.

وقال لابلانا "لم يسألني أحد من أين أنا في الأسابيع القليلة الماضية". وكان هذا الممرض قد انتقد علنا التصويت لصالح بريكست في استفتاء 2016.

وقالت الحكومة الأربعاء أن 69 من عمال هيئة الصحة الوطنية توفوا خلال تفشي الوباء، بينهم أجانب.

ومن بين هؤلاء أليس ساروبيندا، الممرضة من زيمبابوي، وجينلين كارتر العاملة في قطاع الرعاية الصحية من الفيليبين.

منذ استفتاء 2016 الذي وضع بريطانيا على مسار مضطرب للخروج من الاتحاد الأوروبي، برزت شكوك حول قدرة هيئة الصحة الوطنية في مواجهة خروج جماعي محتمل للموظفين نتيجة لذلك.

وكشفت أرقام تقرير "حرية المعلومات" التي نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر أنه خلال ثلاث سنوات منذ الاستفتاء، غادر المملكة المتحدة أكثر من 11,600 من أفراد هيئة الصحة الوطنية من الاتحاد الأوروبي من بينهم 4783 ممرضا.

وإضافة إلى وعود انتخابية لحكومة بوريس جونسون بإنفاق نحو 34 مليار جنيه إضافية (38 مليار يورو، 42 مليار دولار)، سنويا على هيئة الصحة الوطنية، تبرز تساؤلات حول كيفية سد النقص في اليد العاملة.

ويضيف بايليز "بغض النظر عن بريكست، ستظل هيئة الصحة الوطنية بحاجة لموظفين من خارج البلاد".

ويقول "مع قرابة 100 ألف وظيفة شاغرة، فإن التوظيفات الدولية النزيهة هي الخيار الحقيقي الوحيد لمعالجة نقص موظفي هيئة الصحة الوطنية للسنوات الخمس المقبلة على الأقل".

- تحول في السياسات -

تسبب فيروس كورونا المستجد بتحول في سياسات الحكومة.

الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية أن 2800 من عمال خط الدفاع الأول في هيئة الصحة الوطنية والذين تنتهي تأشيراتهم هذا العام، يمكن أن يتم تمديدها ل12 شهرا مجانا كي يتمكنوا من "التركيز على محاربة فيروس كورونا المستجد".

لكن المعارضين السياسيين يقولون أن تلك الخطوة غير كافية.

ودعا الليبراليون الديموقراطيون هذا الأسبوع الوزراء "لإعطاء جميع الأجانب العاملين في هيئة الصحة الوطنية وقطاع الرعاية الاجتماعية تصريحاً لأجل غير محدد للبقاء في المملكة المتحدة".

ودعا مركز "كينغز فاند" الحكومة للتخلي عن زيادة سنوية يتوقع أن تبلغ 625 جنيها هذا العام، يدفعها عمال هيئة الصحة الأجانب كي تتاح لهم خدمات الرعاية الصحية التي يساعدون في توفيرها.

ومن الواضح أنه في مرحلة ما بعد الفيروس، ستكون معاملة العمال الأجانب في هيئة الصحة موضوعا سياسيا رئيسيا في المملكة المتحدة.

وفي بلد يصفق فيه المواطنون أسبوعيا لطواقم هيئة الصحة وسواهم من عمال الخط الأول في معركة التصدي للفيروس، كيف يمكن لحكومة أن تتنكر لحقوق موظفي الرعاية الصحية وتحرمهم من تحسين ظروفهم.

لكن لابلانا غير مقتنع بذلك.

وقال إنه خلال العقدين اللذين أمضاهما في المملكة المتحدة، لم يكن يعتبر نفسه أجنبيا لكن "بريكست وضع حدا لذلك".

ويوضح "تساورني شكوك ... سيستمر الأمر لبرهة لكن سنعود لإلقاء اللوم على المهاجرين في كل شيء".

© 2020 AFP