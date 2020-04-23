1,2 مليون وظيفة مهددة بسبب اضطراب النقل الجوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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رجح اتحاد النقل الجوي الدولي الخميس تراجع حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020 بنسبة 51 بالمئة بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأكد الاتحاد أنه وفي ظل هذه الأوضاع فإن 1,2 مليون وظيفة في قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به في المنطقتين باتت مهددة.

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توقع اتحاد النقل الجوي الدولي الخميس أن تتراجع حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام بنسبة 51 بالمئة بسبب تأثير فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الدولي "إياتا" إلى أن عائدات شركات الطيران في المنطقة ستكون أقل بـ24,5 مليار دولار من 2019.

وقال نائب رئيس إياتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري في بيان "تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط التأثر بكوفيد-19. حركة المسافرين توقفت بشكل كامل وتبخر تدفق الإيرادات". مضيفا "ستكون البداية معقدة. علينا أن نتأكد من جاهزية النظام، وأن تكون لدينا رؤية واضحة لما هو مطلوب من أجل تجربة سفر آمنة".

نصف عدد الوظائف مهدد!

وتوقفت تقريبا كافة شركات الخطوط الجوية الحكومية أو الخاصة عن الطيران في الشرق الأوسط، في ظل فرض دول المنطقة إجراءات صارمة لوقف تفشي الفيروس، بما في ذلك وقف الرحلات الجوية.

لكن بعض شركات الطيران الإقليمية واصلت تشغيل عدد محدود من الرحلات، مثل الخطوط الجوية القطرية و"طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران".

وفي ذات الشأن، أكد الاتحاد أن توقف حركة الطيران يهدد 1,2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران، بالمقارنة مع 900 ألف في التوقعات السابقة قبل ثلاثة أسابيع.

وتوقعت "إياتا" تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 66 مليار دولار هذا العام. وتستند هذه التوقعات إلى سيناريو استمرار القيود المشددة على السفر لثلاثة أشهر، مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية ثم إقليميا ثم دوليا.

دعم وإعفاءات ضريبية

ومن أجل تقليل الأضرار التي يتوقع أن تصيب الشركات، دعا الاتحاد الحكومات إلى تقديم دعم مالي مباشر وإعفاءات ضريبية لشركات الطيران.

وأكد الاتحاد أنه يعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية هذا الأسبوع مع حكومات في المنطقة وشركات طيران لضمان استعداد القطاع لاستئناف العمليات عند احتواء جائحة كورونا.

فرانس24/أ ف ب

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