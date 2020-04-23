تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#حجر صحي
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

مسجد باريس يعلن أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان في فرنسا

نشرت في: آخر تحديث:

مسجد باريس الكبير.
مسجد باريس الكبير. أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلن مسجد باريس مساء الخميس أن الجمعة سيكون أول أيام شهر رمضان في فرنسا. وسبق أن أعلنت مصر وتونس ولبنان والعراق الأربعاء أن أول أيام شهر الصيام عند المسلمين هو الجمعة 24 أبريل/نيسان. ويأتي رمضان في وقت يستمر فيه الحجر الصحي وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في فرنسا وأغلب دول العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

إعلان

يبدأ المسلمون في فرنسا الجمعة أول أيام الصيام في شهر رمضان، حسبما أعلن مسجد باريس مساء الخميس.

والأربعاء، أعلنت مصر وتونس ولبنان والعراق أن أول أيام رمضان هو أيضا الجمعة 24 أبريل/نيسان.

ويأتي شهر رمضان هذه السنة فيما يواجه المسلمون في العالم وغيرهم، أوقاتا صعبة جراء تفشي فيروس كورونا، خصوصا مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق المساجد وحظر الصلاة الجماعية.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.