مسجد باريس يعلن أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان في فرنسا

أ ف ب

أعلن مسجد باريس مساء الخميس أن الجمعة سيكون أول أيام شهر رمضان في فرنسا. وسبق أن أعلنت مصر وتونس ولبنان والعراق الأربعاء أن أول أيام شهر الصيام عند المسلمين هو الجمعة 24 أبريل/نيسان. ويأتي رمضان في وقت يستمر فيه الحجر الصحي وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في فرنسا وأغلب دول العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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يبدأ المسلمون في فرنسا الجمعة أول أيام الصيام في شهر رمضان، حسبما أعلن مسجد باريس مساء الخميس.

والأربعاء، أعلنت مصر وتونس ولبنان والعراق أن أول أيام رمضان هو أيضا الجمعة 24 أبريل/نيسان.

La Grande Mosquée de Paris annonce le début du mois de Ramadhan demain vendredi 24 avril 2020 Inch 'Allah : pic.twitter.com/ANqOoYIFCO — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 23, 2020

ويأتي شهر رمضان هذه السنة فيما يواجه المسلمون في العالم وغيرهم، أوقاتا صعبة جراء تفشي فيروس كورونا، خصوصا مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق المساجد وحظر الصلاة الجماعية.

فرانس24/ أ ف ب

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