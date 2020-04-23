فيروس كورونا: أكثر من 1700 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

طبيب يخرج من مركز طبي بمدينة نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 10 أبريل/نيسان 2020.

أفادت جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قد سجلت 1700 وفاة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 46583 حالة. وتعتبر حصيلة الوفيات المسجلة الأربعاء أقل بكثير من تلك التي سجلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

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سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة أكثر من 1700 شخص بسبب فيروس كورونا كوفيد-19، في انخفاض كبير مقارنة بالحصيلة اليومية المسجلة في الليلة السابقة، حسبما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد-19، أن وباء كوفيد-19 أودى في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بحياة 1738 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الأربعاء أقل بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 839675 إصابة، علما أن نحو 4,5 ملايين شخص قد خضعوا حتى اليوم لفحص كشف الإصابة بفيروس كوفيد-19.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط هي الدولة الأكثر تضرّرا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة إذ سجلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن الولاية سجّلت وفاة 474 مصابا بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها في شكل طفيف".

فرانس24/ أ ف ب

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