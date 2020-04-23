فيروس كورونا: بريطانيا تسجل 616 وفاة خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 18738

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية الخميس تسجيل 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 18738. وأكدت الوزارة الأربعاء أن البلاد تواجه "ذروة" الوباء.

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سجلت بريطانيا الخميس 616 وفاة إضافية بفيروس كورونا في المستشفيات، في عدد أقل من عدد الوفيات المسجل في اليوم السابق (+759)، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 18738 منذ بدء تفشي الوباء العالمي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وأفادت وزارة الصحة أن 138078 شخصا ثبُتت إصابتهم في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.

ولا تشمل الحصيلة التي تعلنها السلطات، الوفيات جراء الفيروس في دور العجزة حيث توفي، بحسب مسؤولين في القطاع، آلاف المسنين.

وفرض الحجر المنزلي في 23 مارس/آذار ويفترض أن يتم تمديده لأسبوعين على الأقل في المملكة المتحدة، التي يتعافى رئيس وزرائها من كوفيد-19 بعد خروجه من المستشفى في 12 أبريل/نيسان.

وبالرغم من الضغوط المتزايدة عليها، لا تعتزم الحكومة حتى الآن تخفيف تدابير العزل على خلاف دول أوروبية أخرى. كما أنها تواجه انتقادات لتأخرها في البدء بإجراء فحوص ولنقص معدات الوقاية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

فرانس24/ أ ف ب

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