فيروس كورونا: ماكرون يعلن أن عودة التلاميذ إلى المدارس ستكون "طوعية"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي رفع لتدابير الحجر الصحي في فرنسا، سيتم تكييفه مع كل منطقة بناء على حجم الأضرار التي سببها فيروس كورونا، حسبما أعلن الإليزيه الخميس، مشيرا إلى أن أولياء التلاميذ ليسوا ملزمين بإعادة أولادهم إلى المدارس مع استئناف الدروس اعتبارا من 11 مايو/أيار.

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس أن أولياء التلاميذ ليسوا ملزمين بإعادة أولادهم إلى المدارس مع استئناف الدروس اعتبارا من 11 مايو/أيار.

وتسعى السلطات إلى الشروع في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة مذن منتصف مارس/آذار للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مع رؤساء البلديات، إن أي رفع لتدابير الحجر الصحي سيتم تكييفه مع كل منطقة بناء على حجم الأضرار التي سببها وباء كوفيد-19، وفق مكتبه.

وسيكون أصغر التلاميذ وأولئك الأكثر عرضة للتأخر عن زملائهم بعد أسابيع من الدراسة في المنزل، أول العائدين إلى الصفوف "لكن دون إلزام" الأولياء القلقين بشأن تعريض أطفالهم للعدوى، وفق ذات المصدر.

فيما سيبدأ التلاميذ الآخرون في العودة في الأسابيع التالية، علما بأن وزير التعليم جان ميشال بلانكيه أعلن أن حجم الصف لن يتعدى 15 تلميذا، ما أثار تساؤلات حول قدرة المدارس على التكيف مع تلك الخطوة.

كما لم يتضح بعد ما إذا كان سيطلب من المعلمين أو التلاميذ وكذلك من عامة الناس، وضع الكمامات لمنع موجة جديدة من العدوى مع الرفع التدريجي لأوامر الحجر المنزلي.

وقال ماكرون لرؤساء البلديات إن ارتداء الكمامات سيكون من "التوصيات" لأن الأقنعة الطبية والكمامات المفلترة ستخصص للطواقم الطبية بسبب النقص في الإمدادات.

وسيعرض المسؤولون تفاصيل الخطة مطلع مايو/أيار.

فرانس24/ أ ف ب

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