المغرب: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سجن ورزازات إلى 133

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أعلنت المندوبية العامة للسجون في المغرب الخميس عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سجن ورزازات جنوب البلاد، إلى 133 حالة، حسبما أظهرت نتائج جزئية، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الفحوص التي أجريت لباقي السجناء في وقت لاحق.

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سجن جنوب المغرب إلى أكثر من 130 شخصا، بحسب نتائج جزئية أعلنتها المندوبية العامة للسجون الخميس، على أن يتم إعلان نتائج اختبارات باقي السجناء لاحقا.

وأفادت المندوبية في بيان أن نتائج جزئية لاختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس أجريت على 309 أشخاص في سجن ورزازات (جنوب) أظهرت إصابة 133، فيما كان عدد المصابين الثلاثاء 66 أغلبهم من موظفي السجن.

كما أكدت إدارة السجون "عزل كل السجناء الذين ثبتت إصابتهم في حي خاص حيث سيتم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به"، بمتابعة من لجنة طبية تم إيفادها لهذا السجن، لافتة إلى أن نتائج الاختبارات التي أجريت على باقي النزلاء سيتم إعلانها لاحقا.

والأحد، أعلنت المندوبية تسجيل 11 إصابة أخرى في سجني مراكش (جنوب) والقصر الكبير (شمال)، تضاف إليها إصابة جديدة في هذا الأخير الخميس. وهي أولى الإصابات بالمرض داخل السجون يتم إعلانها رسميا في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويقبع في السجون المغربية حاليا نحو 80 ألف شخص، وتقرر إخضاع موظفيها لنظام للحجر الصحي داخلها، بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين بهدف التصدي لتفشي الوباء، بحسب ما أفادت المندوبية في وقت سابق.

وأفرج المغرب بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل/نيسان عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ما مجموعه 3537 حتى صباح الخميس، بينهم 151 توفوا و430 تماثلوا للشفاء.

فرانس24/ أ ف ب

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