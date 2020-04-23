مصر وتونس ولبنان تعلن بداية رمضان الجمعة فيما تترقب باقي البلدان الإسلامية رؤية الهلال

أعلنت مصر وتونس ولبنان والعراق الأربعاء أن أول أيام رمضان 2020 سيكون الجمعة 24 أبريل/نيسان، فيما يترقب المسلمون في الدول الأخرى ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس لتحديد موعد انطلاق شهر الصيام (الجمعة أو السبت).

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أعلنت أربع دول هي مصر وتونس ولبنان والعراق الأربعاء أن بداية رمضان لعام 2020 ستكون الجمعة 24 أبريل/نيسان (الموافق لعام 1441 هجرية)، فيما ينتظر المسلمون عبر العالم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس لمعرفة موعد انطلاق شهر الصيام، الجمعة أم السبت.

ففي مصر، أعلن مفتى الجمهورية، شوقى علام، في بيان أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان. وجاء في نص البيان أن دار الإفتاءِ المصرية استطلعت هلال شهرِ رمضان "بعد غروب شمس يوم الأربعاء (...) بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية"، مضيفا: "وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا بِالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضا".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية على إثر ذلك أن "يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا".

في تونس، أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، أن "الخميس 23 أفريل 2020، هو تمام الثلاثين من شهر شعبان من سنة 1441 هجرية، وأن يوم الجمعة 24 أفريل هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام الهجري"، كما ذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" (تاب) الرسمية.

وكتبت الوكالة: "أكد المفتي في كلمة له بثتها القناة الوطنية الأولى عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، بغروب شمس اليوم (الأربعاء) الموافق ل29 شعبان، وذلك بالرجوع إلى التقرير الفلكي الصادر عن مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي".

وأشار المفتي، حسب "تاب" إلى "الاكتفاء بموقع رصد مركزي في هذا المعهد، بالنظر إلى الظروف الصحية العامة التي حالت دون تكليف لجان الرصد في مختلف ولايات الجمهورية للقيام بعملها، كما جرت العادة، وحرصا على سلامة أعضاء هذه اللجان".

كما ذكر المفتي بضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، وهو (كما نقلت الوكالة) "مصلحة شرعية عامة توجب اتقاء العدوى، وهو من صميم ما دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف، من أخذ الحيطة والحذر، ولا سيما في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره".

ونقلت "تاب" عن المفتي قوله إن صلاة التراويح "سُنة وليست فريضة ومن الأفضل أداؤها في البيوت، وذلك اعتبارا للظروف الصحية الاستثنائية التي تفرض التباعد الإجتماعي، تجنبا للعدوى".

وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، "وعليه فإن الخميس 23 نيسان 2020م هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ويكون يوم الجمعة 24 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ".

وفي العراق، قال رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء.

أما في السعودية، فقذ أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن المحكمة العليا قد دعت "إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير ".

فرانس24

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