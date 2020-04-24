ألمانيا: محاكمة عنصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة الإبادة ضد الأيزيديين

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نزوح آلاف العائلات العراقية من الطائفة الأيزيدية في آب / أغسطس 2014 ، هرباً من عنف تنظيم "الدولة الإسلامية".

يبدأ القضاء الألماني الجمعة محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

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سيمثل مشتبه به عراقي الجنسية أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت الألمانية بعدما بدأ القضاء الألماني الجمعة بمحاكمة للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

ويدعى المشتبه به طه ال-ج. ويبلغ من العمر 37 عاما، وهو متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر.

زوجته متهمة بقتل الطفلة رانيا

وتمثل زوجته جنيفر فينيش منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة التي تركها الزوجان تموت عطشا في مدينة الفلوجة العراقية في 2015.

واعتبر بدء جلسات محاكمتها في نيسان/أبريل 2019 أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها التنظيم الجهادي بحق الأيزيديين، الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي بدأ الجهاديون اضطهادها في 2014.

وأدلت والدة الطفلة التي قالت الصحف إنها تدعى نورا، بإفادتها مرات عدة في ميونيخ تحدثت خلالها عن المعاناة التي عاشتها مع طفلتها رانيا.

ويفيد محضر الاتهام أن طه ال-ج. التحق منذ آذار/مارس 2013 بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

المشتبه به قام "بشراء" السيدة وابنتها

يتهم القضاء الألماني خصوصا الرجل بأنه "قام في نهاية أيار/مايو وبداية حزيران/يونيو 2015، بشراء كرقيق"، سيدة من الأقلية الأيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع.

وبعد سوء معاملة استمر طويلا، وخلال صيف 2015 "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على فرشة، بربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

ماتت من العطش

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.

وكانت الضحيتان خطفتا صيف 2014 بعد غزو تنظيم "الدولة الإسلامية" لمنطقة سنجار العراقية. وتقول النيابة الألمانية إنهما "بيعتا" مرات عدة في "أسواق العبيد".

ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، حتى نهاية آب/أغسطس.

واعتقل المتهم في اليونان في 16 أيار/مايو 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر وأوقف في اليوم التالي.

طليقة الممثل الأمريكي جورج كلوني تمثل عن والد الطفلة

في محاكمة جنيفر فينيش، تمثل والدة الطفلة المحامية اللبنانية البريطانية آمال كلوني والأيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للاستعباد الجنسي لدى تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومنحت مناصفة جائزة نوبل للسلام في 2018.

وتقود كلوني ومراد حملة دولية للاعتراف بان الجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين كانت إبادة.

إثبات حدوث إبادة يبدو صعبا

لكن خبراء يقولون إن إثبات حدوث إبادة أمام القضاء يبدو صعبا لأنه يجب إثبات وجود إرادة في تصفية مجموعة مثل الأيزيديين.

وقال الحقوقي الكسندر شفارتز من جامعة لايبزيغ "في أغلب الأحيان ليس هناك أمر بإبادة" مجموعة. وأضاف "ليس هناك توجيهات مكتوبة تقول -أبيدوا الأيزيديين-".

ومن أصل 550 ألف أيزيدي كانوا يعيشون في العراق قبل العام 2014 ويشكلون ثلث الأيزيديين في العالم، فرّ 100 ألف إلى المنفى ولا سيّما إلى ألمانيا.

وفي آب/أغسطس 2014، قتل تنظيم "الدولة الإسلامية" مئات من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

وخطف الجهاديون أكثر من 6400 من الأيزيديين، تمكّن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ بعضهم، وما زال مصير الآخرين مجهولاً.

فرانس24/ أ ف ب

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