السعودية: التحالف يمدد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

حوثيون يركبون على ظهر شاحنة للشرطة في صنعاء، اليمن، 19 فبراير/ شباط 2020.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده الرياض قوله إن التحالف أعلن الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.

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أعلن الجمعة التحالف الذي تقوده الرياض تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف.

وانتهى أمس الخميس وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أعلنه التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

مبادرة الأمم المتحدة لمنع انتشار فيروس كورونا

وكانت الأمم المتحدة والحلفاء الغربيون أشاروا إلى الخطر الذي يمثله فيروس كورونا لحث الجانبين المتحاربين في اليمن على الاتفاق على إجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب التي جعلت ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض.

وشهد اليمن حالة من الهدوء في الأعمال العسكرية بعد أن أجرت السعودية والحوثيون محادثات عبر قنوات خلفية آواخر العام الماضي. لكن العنف تصاعد في الآونة الأخيرة مما هدد اتفاقات السلام الهشة التي أبرمت في عدد من المدن الساحلية الحيوية.

ويدور الصراع في اليمن منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة من السلطة في صنعاء آواخر عام 2014.

وينظر إلى حد كبير للحرب الدائرة منذ خمسة أعوام في المنطقة على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وحصدت الحرب أرواح أكثر من 100 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية جعلت الملايين على شفا المجاعة وأجبرت الآلاف على اللجوء إلى مخيمات النازحين.

فرانس24/ رويترز

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