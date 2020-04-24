الصين تعلن اسم أول بعثاتها لاستكشاف المريخ بمناسبة الذكرى الخمسين لإطلاق أول قمر صناعي

قمر ضخم لونه وردي يشبه كوكب المشتري يرتفع في سماء مدينة فينا ديل مار، شيل ، 7 أبريل/ نيسان 2020

أعلنت وكالة الفضاء الصينية الجمعة اسم أولى بعثاتها لاستكشاف المريخ تزامنا مع يوم الفضاء السنوي في الصين والذكرى الخمسين لإطلاق بكين أول أقمارها الصناعية.

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تزامنا مع يوم الفضاء السنوي في الصين والذكرى الخمسين لإطلاق بكين أول أقمارها الصناعية، أعلنت وكالة الفضاء الصينية الجمعة اسم أولى بعثاتها لاستكشاف المريخ، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) نقلا عن الإدارة الوطنية للفضاء أن بعثة المريخ تحمل اسم تيانون-1. ومن المنتظر إطلاق البعثة غير المأهولة للمريخ هذا العام.

"أسئلة للسماء"

واسم تيانون أو "أسئلة للسماء" مستوحى من قصيدة كتبها الشاعر الصيني تشو يوان الذي عاش قبل ألفي عام. وتطرح القصيدة أسئلة عن النجوم وغيرها من الأجرام السماوية.

وصرحت إدارة الفضاء بأن جميع بعثات استكشاف المريخ المقبلة ستحمل اسم تيانون للدلالة على المساعي العلمية للبلاد في الفضاء.

وأطلقت الصين بنجاح أول قمر صناعي في 1970 وحمل اسم دونغفانغ هونغ-1.

وفي 2003 أصبحت ثالث دولة ترسل شخصا إلى الفضاء باستخدام أحد صواريخها بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين تسعى الصين لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في أن تصبح قوة رئيسية في مجال الفضاء بحلول 2030.

فرانس24/ رويترز

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