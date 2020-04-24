الولايات المتحدة: الكونغرس يقر خطة جديدة لدعم الاقتصاد وعدد وفيات فيروس كورونا يناهز 50 ألفا

أقر الكونغرس الأمريكي مساء الخميس خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19 التي خلفت حتى اليوم قرابة 50 ألف وفاة وألحقت بأكبر اقتصاد في العالم أضرارا كارثية وأجبرت 26 مليون عامل على ترك وظائفهم.

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وصلت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى مساء الخميس إلى قرابة الـ50 ألف وفاة بينما تجاوز عدد الإصابات 866 ألفا مع حصيلة يومية كارثية، تعتبر هي الأعلى في العالم حيث حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا جديدا.

الكونغرس الأمريكي، من جانبه، قرر في اليوم نفسه إقرار خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19. وبشبه إجماع وافق مجلس النواب مساء الخميس على هذه الخطة التي كان مجلس الشيوخ أقرها بالإجماع الثلاثاء، ما يعني أنها ستحال فوراً إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يؤيدها بشدة وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعاً لتصبح سارية المفعول.

إقرار بأغلبية لخطة الدعم الاقتصادي

والنواب الذين شاركوا في جلسة التصويت واضعين بغالبيتهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا، أقرّوا الخطّة بأغلبية 388 صوتاً مقابل 5 فقط صوّتوا ضدّها وواحد امتنع عن التصويت.

وتنص الخطة على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظّف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضرّرة بشدة من الوباء ولا سيّما الزراعة.

وبموجب الخطة فإن الشركات التي ستحصل على القروض المدعومة من الحكومة الفدرالية يمكنها أن تطلب شطب هذه القروض إذا لم تسرّح أياً من موظّفيها أو أعادت توظيف أولئك الذين سرّحتهم بسبب تداعيات كوفيد-19.

ثاني حزمة مساعدات ضخمة

وعند دخولها حيز التنفيذ ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرّر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 46 ألف أمريكي وتركت الملايين بلا عمل.

وكان الرئيس الأمريكي دعا الكونغرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن. وعقب إقرارها في الكونغرس، قال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّه سيوقع على الخطة "على الأرجح هذه الليلة".

وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة وذلك من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت قيمتها تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

واستغرقت عملية التصويت في مجلس النواب على هذه الخطة قرابة الساعة وعشرين دقيقة وهو، بالمقارنة مع عمليات التصويت في الأيام العادية، وقت طويل جداً كان لا بدّ منه في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الكونغرس لمكافحة تفشي الوباء.

وبموجب هذه التدابير تعين على النوّاب الذين اضطروا للعودة إلى واشنطن للتصويت على الخطة أن يحافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي وأن يدخلوا إلى قاعة المجلس في مجموعات صغيرة وفق ترتيب ألفبائي.

لجنة للتحقيق في طريقة تعامل إدارة ترامب مع أزمة فيروس كورونا

كما وافق مجلس النواب الخميس على إنشاء لجنة للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها إدارة دونالد ترامب مع أزمة كوفيد-19 التي ناهزت حصيلة ضحاياها في الولايات المتحدة 50 ألفا مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأعلى في العالم.

والولايات المتّحدة التي سجلت فيها رسمياً أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات التي تخطّت حتى اليوم 866 ألفاً، علماً بأنّ العدد الحقيقي للمصابين في هذا البلد هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع.

ولكن على الرغم من هذه الأرقام المفزعة فإنّ عدداً من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قررت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وسمحت بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.

ترامب متفائل

غير أن الرئيس الأمريكي بدا في مؤتمره الصحفي متفائلاً، سواء على صعيد تراجع أعداد المصابين الجدد أو على صعيد الأبحاث الجارية لمكافحة الوباء.

وقال ترامب إنّ "هناك 46 ولاية سجّلت انخفاضاً في أعداد المرضى الذين تظهر عليهم عوارض من نوع فيروس كورونا".

وأضاف "نحن قريبون جداً من التوصّل للقاح" لفيروس كورونا المستجدّ.

فرانس24/ أ ف ب

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