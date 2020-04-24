الولايات المتحدة: حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تتخطى الـ50 ألفا

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توفي 50031 شخصا في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، وفق ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز، فخلال الـ24 ساعة الأخيرة، شهدت البلاد وفاة 3176 مريضا، ما يعتبر أعلى حصيلة يومية في العالم منذ ظهور الفيروس.

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وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 50 ألفا يوم الجمعة.

وتوفي50031 شخصا في البلاد منذ بداية الأزمة الصحية، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من الوباء، وشهدت وفاة 3176 مريضا خلال 24 ساعة (وصولا إلى الساعة 00,30 ت.غ يوم الجمعة)، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

ورغم الأرقام الكبيرة، تتجهز عدة ولايات على غرار جورجيا وتكساس لإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية مع انطلاقها في رفع تدابير الإغلاق.

وقرر حاكم ولاية جورجيا براين كمب وهو من أنصار الرئيس الأمريكي، إعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينغ والوشم وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

وعلى هذه المراكز أن تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين. وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الاثنين في إطار خطة على ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.

فرانس24/ أ ف ب

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