بريطانيا: 684 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة الكلية للوفيات تتجاوز 19 ألفا

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تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا 19 ألف حالة، وفق ما أعلنت السلطات البريطانية الجمعة، بعد أن سجلت 684 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد في بريطانيا 684 الجمعة، أي أكثر من اليوم السابق (+616) لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات بالوباء في البلاد منذ بدء انتشاره إلى 19506.

فيما قالت وزارة الصحة البريطانية أن 143 ألفا و464 (+5386) مصابون بالفيروس في البلاد، إحدى الدول الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 في أوروبا.

ويشار إلى أن حصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين حيث يقول ممثلون عن هذا القطاع إن آلاف الأشخاص قد توفوا فيها.

ولا تزال البلاد تنتظر عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون لممارسة مهامه، حيث لا يزال يتعافى منذ خروجه من المستشفى في 12 نيسان/أبريل بعدما أصيب بفيروس كورونا الجديد. ويتولى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تسيير شؤون الحكومة.

كما أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن رئيس الحكومة "بصحة جيدة جدا" لكن من دون تأكيد معلومات صحيفة "ديلي تلغراف" التي أشارت إلى أن الزعيم المحافظ سيعود لتولي السلطة الاثنين.

وأفاد هانكوك لشبكة "سكاي نيوز"، "لقد تحدثت معه أمس (الخميس) وهو بصحة جيدة جدا ويستعيد عافيته" مضيفا "أنا متأكد أنه سيعود ما أن يوصي الأطباء بذلك". وتابع أن "القرار لم يتخذ بعد لكنه يرد على اتصالات ويبقى على تواصل" مع مسؤولين.

ورغم الضغوط المتزايدة، حتى من صفوف المحافظين، تستبعد الحكومة في الوقت الراهن أي تخفيف لإجراءات العزل التي فرضت في 23 آذار/مارس والتي يفترض أن تمدد لأسبوعين على الأقل كما أنها لم تحدد بعد استراتيجيتها بالتفصيل للخروج من الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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