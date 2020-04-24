بطولة هولندا: إنهاء الموسم من دون تتويج بسبب فيروس كورونا

جون ثيس ا ف ب/ارشيف

كان أياكس أمستردام الذي يظهر لاعبوه في صورة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2020، متصدرا لترتيب الدوري الهولندي بفارق الأهداف قبل قرار إنهاءه بشكل مبكر.

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لاهاي (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الجمعة إنهاء الدوري المحلي لموسم 2019-2020 بشكل مبكر ودون تحديد متوج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وبات الدوري الهولندي بذلك أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر بسبب "كوفيد-19".

وأفاد الاتحاد في بيان "للأسف، ونظرا الى الاجراءات (بشأن منع التجمعات العامة) التي اتخذتها الحكومة، بات من المستحيل إنهاء موسم 2019-2020".

وتابع الاتحاد "الصحة العامة تحتل دائما الأولوية. الأمر هنا لا يتعلق بمشكلة كرة قدم فقط، بل بما يسببه فيروس كورونا في المجتمع ككل"، وإن أقر في الوقت عينه بأن هذا القرار "سيترك خيبة أمل كبيرة لدى البعض".

وفرض تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 190 ألف شخص حول العالم حتى الجمعة، شللا شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم منذ آذار/مارس.

وتوقف دوري الدرجة الأولى في هولندا بعد خوض غالبية الفرق الـ18 فيها، 26 مباراة من 34 مرحلة مقررة. وكان حامل اللقب أياكس أمستردام يتصدر برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق الأهداف عن اي زي ألكمار (25 مباراة).

وأوضح الاتحاد ان أياكس سيتأهل للمشاركة مباشرة في دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على رغم ان هذه الخطوة تحتاج الى موافقة نهائية من الاتحاد القاري. أما ألكمار، فسيخوص الأدوار التأهيلية للمسابقة القارية.

وبحسب الترتيب الحالي للدوري، ستشارك أندية فينورد روتردام، بي اس في ايندهوفن، وفيليم تيلبورغ في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان الاتحاد القاري قد أبدى في الفترة الماضية رغبته في ان تنهي كل البطولات الوطنية موسمها من دون إلغائه بشكل مبكر. ورأى الاتحاد بعد اجتماع للجنته التنفيذية الخميس، ان التأهل الى نسخة الموسم المقبل من دوري الأبطال يجب ان يكون على "أساس الجدارة الرياضية"، في حال لم يكن ممكنا إنهاء موسم 2019-2020 محليا.

وبات قرار إنهاء الدوري خيارا شبه وحيد في هولندا، بعد قرار الحكومة الأسبوع الماضي منع كل التجمعات، بما فيها أي مباريات تقام من دون جمهور، حتى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد الهبوط الى الدرجة الثانية، أكد الاتحاد الهولندي ان الموسم المقبل من البطولة المحلية سيقام بمشاركة الأندية الـ18 نفسها، موضحا "لن يكون ثمة هبوط (الى الدرجة الثانية) أو صعود (الى الأولى)".

وسبق لأندية عدة أن حذرت من اللجوء الى القضاء في حال إنهاء الدوري بشكل مبكر، لاسيما تلك التي كانت تنافس على مقعد في "يوروبا ليغ"، أو الصعود الى دوري الأضواء على الصعيد المحلي.

وسجّلت هولندا 3916 حالة وفاة مؤكدة بالفيروس و34134 حالة إصابة.

© 2020 AFP